Washington. Laut Regierungsangaben wollte Trump das Dekret am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Wisconsin beim Werkzeughersteller Snap-on unterzeichnen.

Den Angaben zufolge leitet der Erlass die Heimatschutzbehörde, das Justiz-, das Arbeits- und das Außenministerium an, neue Regeln auszuarbeiten, die einen Missbrauch bei der Einwanderung verhindern. Konkret handelt es sich um sogenannte H-1B-Visa, die Akademikern aus dem Ausland eine befristete Aufenthaltserlaubnis in den USA gewähren, um dort in Firmen zu arbeiten. Solche Visa sollten künftig an die „am besten ausgebildeten und am höchsten bezahlten Antragssteller“ ausgegeben werden.

Amerikaner werden benachteiligt

Dem Weißen Haus zufolge benachteiligt das derzeitige Visaprogramm amerikanische Arbeiter, indem billigere Arbeitskräfte ins Land geholt werden und insbesondere Tech-Konzerne die Richtlinien ausnutzen, um mehr Mitarbeiter zu beschäftigen und die Gehälter zu drücken.

Von RND/AP