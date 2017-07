Neuseelands Oppositionschef tritt vor Wahl zurück

Wellington. Nur wenige Wochen vor der Parlamentswahl in Neuseeland hat Oppositionsführer Andrew Little seinen Rücktritt erklärt. Der bisherige Chef der sozialdemokratischen Labour Party begründete seinen überraschenden Abgang am Dienstag mit den schlechten Umfragewerten seiner Partei. Die Nachfolge übernahm die Abgeordnete Jacinda Ardern.

In dem Pazifikstaat wird am 23. September ein neues Parlament gewählt. Die regierende rechtsliberale National Party von Ministerpräsident Bill English liegt in allen Umfragen mit weitem Abstand vorn. In der jüngsten Umfrage kam Labour auf 24 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 15 Prozent. Die National Party kann aktuell mit 47 Prozent rechnen.

„Befinden uns in einer Lage, die niemand erwartet hat“

Little stand seit November 2014 an der Spitze der Partei. Der 52-Jährige sagte: „Labour braucht eine Gelegenheit, um unter neuer Führung besser durch die Wahl zu kommen.“ Seine bisherige Stellvertreterin und jetzige Nachfolgerin Ardern (37) sagte: „Wir befinden uns in einer Lage, die niemand erwartet oder gewollt hat.“ Zu ihrem Vize wurde der Abgeordnete Kelvin Davis gewählt, der zu den neuseeländischen Ureinwohnern Maori gehört.

