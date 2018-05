● Donald Trump kündigt den Atomdeal mit dem Iran auf,

● Iran will weiter an Atomdeal festhalten,

● Berlin, Paris und London treffen Vertreter Teherans.

Ajatollah Chamenei wirft den USA Lügen vor

Das geistliche Oberhaupt im Iran, Ajatollah Ali Chamenei, hat mit Empörung auf den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen reagiert. US-Präsident Donald Trumps Rede am Dienstagabend habe mehr als 100 Lügen enthalten, sagte Chamenei am Mittwoch in Teheran. Details nannte er nicht. „Sie können keine einzige verdammte Sache tun“, sagte er an den US-Präsidenten gewandt. Trumps Äußerungen hätten das iranische Volk und seine Regierung bedroht, sagte der Ajatollah, der in Teheran eine Gruppe Lehrer traf.

Was hat Donald Trump vor?

Donald Trump hat entschieden – doch längst nicht alle Fragen zum Atomabkommen mit dem Iran sind beantwortet. Ob der Deal auch ohne die USA überleben kann, ob der Iran einlenken muss – oder ob es gar zu einem Krieg kommt: Die USA liefern derzeit wenig konkrete Hinweise. Hier lesen Sie mehr.

Außenminister aus Berlin, Paris und London treffen Vertreter Teherans

Nach der US-Abkehr vom Atomabkommen mit dem Iran treffen sich am Montag die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit Vertretern Teherans. Das kündigte der Pariser Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch im französischen Radiosender RTL an. Die drei europäischen Partner sind Mitunterzeichner des 2015 geschlossenen Atomabkommens und hatten nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ihren Willen bekundet, an der Vereinbarung festzuhalten. „Dieses Abkommen ist nicht tot“, sagte Le Drian. Die Vereinbarung sei unentbehrlich für die Sicherheit der Region.

Nouripour – „Iran schaut jetzt auf uns Europäer“

Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert im Interview die Entscheidung des US-Präsidenten, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Europa müsse jetzt mit China und Russland an der Rettung des Iran-Abkommens arbeiten. Hier lesen Sie mehr.

Kommentar: Iran-Abkommen – Trump hat keinen Plan B

Nach wie vor stehen die Revolutionsgarden im Verdacht, hinter ihren hohen Kasernenmauern ein eigenständiges Atomwaffenprogramm voranzutreiben. Doch trotz aller berechtigten Bedenken muss sich das Weiße Haus vorhalten lassen: Es gibt keinen Plan B, meint Stefan Koch. Hier lesen Sie mehr.

Obama: Rückzug aus Abkommen „ernsthafter Fehler“

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich zur Entscheidung seines Nachfolgers Donald Trump zum Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran geäußert und diese als „ernsthaften Fehler“ bezeichnet. Die Maßnahme sei „irregeleitet“, vor allem, da der Iran sich an den Atomvertrag gehalten habe, sagte Obama.

Trump kündigt Iran-Atomabkommen auf

US-Präsident Donald Trump verkündete im Weißen Haus den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Hier lesen Sie mehr.

So funktioniert das politische System im Iran

Der Iran erlebt die größten regimekritischen Proteste seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl von 2009. Die Demonstranten richten ihren Unmut vor allem gegen das politische System. Doch wie funktioniert das Land überhaupt? Mehr zum Thema. Hier lesen Sie mehr.

Welche Rolle spielt der Iran auf der Weltbühne?

Das Regime in Teheran wähnte sich auf der Erfolgsspur: Die Sanktionen gegen das Land wurden aufgehoben. Im Irak und Syrien setzten sich seine Günstlinge durch. Doch in der iranischen Bevölkerung hat sich mächtig Wut über die Politik aufgestaut. Das sollten Sie zur Großmacht am Persischen Golf wissen. Hier lesen Sie mehr.

