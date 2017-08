Terror in Spanien

Nach dem Terroranschlag in Barcelona mit mindestens 13 Toten und über 100 Verletzten wurde am Freitagmorgen ein dritter Tatverdächtiger festgenommen. In der vergangenen Nacht wurden im Badeort Cambrils, 100 Kilometer entfernt von Barcelona, mutmaßliche Terroristen erschossen, die mehrere Personen überfahren haben.