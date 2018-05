Berlin

Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein fordert Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und andere VW-Manager auch in Deutschland. „Dass die im Raum stehenden Vorwürfe in Deutschland nicht zu einer förmlichen Anklage reichen sollen, in den USA aber schon, kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Nüßlein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „,Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen‘ - das darf nicht der Eindruck sein, der am Ende in Deutschland stehen bleibt.“

Nüßlein forderte strafrechtliche Konsequenzen für die seinerzeit verantwortlichen Vorstandsmitglieder auch in Deutschland. „Sofern die im Raum stehenden Anschuldigungen nachgewiesen werden natürlich“, sagte er. Der CSU-Politiker warnte davor, die Verantwortlichkeit von führenden Managern ungeprüft zu lassen: „Wenn Winterkorn erst im September 2015 im Rahmen seines Rücktritts als VW-Chef und dann noch einmal im Januar 2017 vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages behauptet hat, von all dem nichts gewusst zu haben, frage ich mich schon, wie ein Top-Manager mit einem schweren Millionengehalt diesen Weltkonzern geführt hat. Es kann nicht sein, dass Winterkorn und Co. für nix Verantwortung tragen außer für ihre Millionengehälter.“

Von RND