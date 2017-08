Obama-Tweet bricht alle Rekorde

San Francisco. Ein Tweet des früheren US-Präsidenten Barack Obama als Reaktion auf die Gewalt bei einer Rechtsextremen-Demonstration in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia ist laut Twitter zum beliebtesten Post der Plattform überhaupt geworden. Der Tweet erreichte am Dienstag kurz nach 22 Uhr (Ortszeit) Platz Eins, wie Twitter-Sprecher Nick Pacilo in San Francisco mitteilte. Bis zum frühen Mittwochmorgen wurde Obamas Tweet mehr als 3,1 Millionen Mal positiv bewertet.

Zitat von Nelson Mandela

Obama hatte am Samstagabend getwittert: „Niemand wird mit Hass auf eine andere Person wegen deren Hautfarbe oder Herkunft oder Religion geboren...“. Das Zitat stammt aus der Autobiografie von Nelson Mandela, „Der lange Weg zur Freiheit“. Obama postete den Tweet zusammen mit einem Foto, das ihn lächelnd mit einer Gruppe Kinder unterschiedlicher Hautfarbe zeigt.

Der nun zweitbeliebteste Tweet aller Zeiten ist ein Posting von Ariana Grande, mit dem die US-Sängerin auf einen Selbstmordanschlag bei ihrem Konzert in Manchester reagierte. Dieser Eintrag auf Twitter erhielt 2,7 Millionen „Likes“.

Ausschreitungen in Charlottesville

In der Universitätsstadt Charlottesville 180 Kilometer südwestlich von Washington hatten sich am Wochenende mehrere hundert zum Teil bewaffnete Rechtsextreme, Anhänger des Ku-Klux-Klan und Neo-Nazis zu einem Fackelzug und zu Kundgebungen versammelt. Zahlreiche Menschen wurden bei Zusammenstößen mit Gegendemonstranten verletzt. Eine 32-jährige Frau kam ums Leben, als ein Pkw offenbar gezielt in Gegendemonstranten raste.

