Brüssel/Hamburg.

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat mit einer Bemerkung über die Ehe für homosexuelle Paare Empörung ausgelöst. Bei der Veranstaltung eines Unternehmensverbands am Mittwoch in Hamburg sagte Oettinger wörtlich: „Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird – die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form.“

Videoauszüge der Rede wurden am Freitag auf YouTube veröffentlicht. Die EU-Kommission wollte die Äußerungen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag nicht kommentieren, zog deren Echtheit aber auch nicht in Zweifel. Erst am Freitag hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass Oettinger mit dem Abgang einer EU-Kommissarin die Zuständigkeit für Haushalt und Budget übernehmen soll.

„So einen Rassismus halte ich für unmöglich“

Das Video wurde von dem Verleger Sebastian Marquardt veröffentlicht. Er filmte nicht die komplette Rede, sondern schaltete sein Smartphone ein, als Oettinger über Verhandlungen mit Chinesen redete – der EU-Kommissar habe von „Schlitzohren und Schlitzaugen“ gesprochen, berichtete Marquardt. Mit diesen Worten wird Oettinger auch von der Bloggerin Journelle zitiert, die nach eigenen Angaben ebenfalls auf der Veranstaltung war und auf Twitter über die Wortwahl des EU-Kommissars berichtete. „So einen Rassismus halte ich ja für absolut unmöglich.“

Oettinger spricht noch über andere Themen. Es fallen weitere abfällige Bemerkungen. Über Altkanzler Gerhard Schröder und dessen Aufgabe, im Fall Tengelmann Kaiser’s zu vermitteln, sagt der EU-Kommissar: „Der hat ja nun Zeit. Nord Stream 2 wird nicht gebaut, und die Frau ist weg.“ Das Publikum kichert. CSU-Chef Horst Seehofer wird von Oettinger als „Populist light“ bezeichnet.

In der Rede ging es übrigens um die Globalisierung und den Welthandel. „Wir müssen entscheiden, wollen wir die Welt von morgen mitgestalten?“, fragte Oettinger seine Zuhörer. „Wollen wir nur S-Klassse oder wollen wir auch Werte exportieren? Wollen wir unser Menschenbild einbringen in die globale Diskussion?“

Lesben- und Schwulenverband fordert Entschuldigung

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck äußerte sich schockiert: „Ein Wahnwichtel fürchtet sich vor der homosexuellen Zwangsverheiratung: Der homophobe Spruch von der drohenden Pflicht-Homoehe zeugt davon, dass der Herr Kommissar die letzten Jahrzehnte verschlafen hat“, teilte er mit.

Die Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD), Stefanie Schmidt, sprach von unfassbaren „Alt-Herren-Witzen“ Oettingers und verlangte eine Entschuldigung. Ein EU-Kommissar muss glaubhaft die europäischen Werte von Nichtdiskriminierung vertreten können, anstatt rassistischen und homophoben Vorurteilen das Wort zu reden.“

Oettinger äußert sich in dem Video auch abschätzig über eine chinesische Regierungsdelegation auf Brüssel-Besuch und macht eine fragwürdige Bemerkung über Frauen. „Alle Anzug, Einreiher, dunkelblau. Alle Haare von links nach rechts, mit schwarzer Schuhcreme gekämmt“, sagt der EU-Kommissar für Digitalwirtschaft unter Gelächter der Zuhörer. „Neun Männer, eine Partei, keine Demokratie. Keine Frauenquote, keine Frau, folgerichtig.“

Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Oettinger fällt nicht zum ersten Mal mit kontroversen Wortmeldungen auf. 2007 bescheinigte er dem einstigen Marinerichter Hans Filbinger in der Trauerrede bescheinigte, er sei „kein Nationalsozialist“ gewesen. 2013 sagte er zu den zögerlichen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei verärgert: „Ich möchte wetten, dass einmal ein deutscher Kanzler oder eine Kanzlerin im nächsten Jahrzehnt mit dem Kollegen aus Paris auf Knien nach Ankara robben wird, um die Türken zu bitten, Freunde, kommt zu uns.“

Von dpa/RND/wer