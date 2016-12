Washington. Nach Berichten der medizinischen Hilfsorganisation UOSSM (Union Of Medical Care and Relief Organizations) hat es in Syrien erneut einen Giftgas-Angriff gegeben.

Bei der Attacke auf die Stadt Hama sollen 93 Menschen, darunter viele Kinder, ums Leben gekommen sein. Der mehr als einstündige Luftangriff auf Vororte im Osten der Stadt soll sich am Montagmorgen ereignet haben.

Laut UOSSM weisen die Opfer mehrere Anzeichen eines Giftgas-Angriffs, wie etwa Schaum vor dem Mund, erweiterte Pupillen und extremen Husten, auf. Die Opfer sollen alle sehr schnell gestorben sein und hatten keine äußeren Verletzungen.

Die medizinische Hilfsorganisation hat nach eigenen Angaben die Organisation für das Verbot chemischer Waffen eingeschaltet und fordert eine Untersuchung des Vorfalls.

Von RND/zys