Südkorea zeigt sich gesprächsbereit

Seoul. Die Gespräche könnten am 9. Januar in der Security Area von Panmunjom in der Demilitarisierten Zone stattfinden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag. Das Präsidentenbüro zeige sich „jeder Zeit, allerorts bereit für Gespräche jeder Art“, hieß es. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte bereits in seiner Neujahrsansprache erklärt, dass sich die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea verbessern müsse und nannte in diesem Zuge die Winterspiele in Pyeongchang. Er wünschte den Nachbarn erfolgreiche Wettkämpfe und sprach darüber, eine olympische Delegation aus Nordkorea zu entsenden.

Regierungsvertreter beider Länder sollten sich dringend treffen, um die Bedingungen zu besprechen sagte Kim. Wer allerdings bei den Spielen antreten soll, ist nicht bekannt. Als einzige Athleten aus Nordkorea haben sich zwei Eiskunstläufer qualifiziert, die sich jedoch nicht rechtzeitig angemeldet hatten. Die Winterspiele finden vom 9. bis zum 25. Februar im südkoreanischen Pyeonchang statt.

Nach mehreren Raketentests und drohender Rhetorik hatte sich das Verhältnis der beiden Länder im Jahr 2017 weiter verschlechtert. Im November etwa teste Pjöngjang seine bisher weitreichendste Interkontinentalrakete. Vergangene Woche beschlagnahmte die südkoreanische Marine mehrere Schiffe, deren Besatzungen verdächtigt werden, illegalen Handel mit Nordkorea zu betreiben und die somit gegen eine UN-Resolution verstoßen.

