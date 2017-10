Oppermann soll Bundestagsvize werden

Berlin. Damit wird Oppermann Ulla Schmidt ablösen, die das Amt bisher inne hatte. Oppermann verdankt seine Nominierung einer Absprache mit seiner Nachfolgerin Andrea Nahles. Offiziell soll die Fraktion am 23. Oktober Oppermann wählen.

Die bisherige stellvertretende Bundestagspräsidentin Schmidt will nach Informationen des RND trotz der Einigung auf Oppermann an ihrer Kandidatur festhalten und am Montag antreten. Unterstützung erhält Schmidt vom nordrhein-westfälischen Landesgruppenchef Achim Post: „Ulla Schmidt ist eine hoch angesehene Kollegin, Abgeordnete und Vizepräsidentin. Ich schätze ihre Kompetenz und ihr leidenschaftliches Engagement für unsere Demokratie seit vielen Jahren“, sagte Post dem RND. „Deshalb bin ich dafür, dass Ulla Schmidt Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages bleibt.“

Von RND