Parlamentsdebatte wird mit Spannung erwartet

Der designierte Regionalpräsident Carles Puigdemont im belgischen Exil, der Haftbefehl gegen den 55-Jährigen in der spanischen Heimat: Wie soll ob dieser Voraussetzungen eine Regierung in Katalonien gebildet werden? Die Sitzung im katalanischen Parlament in Barcelona am Dienstagnachmittag wird mit Spannung erwartet.