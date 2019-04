Berlin

Deutschland will Polen bei der Beschaffung neuer U-Boote helfen. Das wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nach einem Treffen zwischen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) und ihrem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak aus Teilnehmerkreisen bestätigt. Das Gespräch fand bereits am 11. März in Warschau statt.

Danach will Polen U-Boote des deutschen Herstellers Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) in Kiel leasen. Für das Vorhaben habe von der Leyen Warschau die Unterstützung der Bundesregierung zugesichert.

Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte dem RND ein bilaterales Gespräch beider Minister Anfang März. Zu den Inhalten wollte das Wehrressort keine Angaben machen. Grundsätzlich sei es das Ziel, „Partner und Alliierte beim Schließen eigener Fähigkeitslücken zu unterstützen“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Dazu stehe man auch mit Polen in einem engen und vertrauensvollen Austausch.

Nach RND-Informationen fertigte der deutsche Militärattaché in Warschau ein Gesprächsprotokoll des Treffens an. Gebaut werden soll demnach eine sogenannte Exportversion der U-Boot-Klasse 212A. Im Gespräch sei, zwei dieser U-Boote bis 2020 in Polen bauen zu lassen.

2018 stand Marine monatelang nicht ein einziges deutsches U-Boot zur Verfügung

Am vergangenen Mittwoch befasste sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages in geheimer Sitzung mit dem Thema. Wie das RND von Teilnehmern erfuhr, erklärte der Inspekteur der Marine auf Nachfrage von Abgeordneten, Polen habe für die Zeit zwischen Bestellung und Fertigstellung der U-Boote Deutschland darum gebeten, ein bis zwei U-Boote der Klasse 212A an Polen zu verleihen. Eine Entscheidung darüber habe die Bundesregierung laut Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber noch nicht getroffen.

Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn hatte in seinem letzten Wehrbericht festgestellt, die Einsatzbereitschaft der insgesamt sechs deutschen U-Boote vom Typ 212A sei „nicht zufriedenstellend“. 2018 stand der Marine monatelang nicht ein einziges deutsches U-Boot zur Verfügung. Es fehlte zum Teil an einfachen Ersatzteilen wie Einspritzpumpen für Motoren sowie an ausgebildetem Personal. Inzwischen sind drei der Boote wieder einsatzfähig.

Polen verfügt derzeit über fünf, im Schnitt 50 Jahre alte U-Boote, die in Kürze ihren Dienst einstellen müssen. Wie es hieß, fürchte sich Warschau vor einer vermehrten U-Boot-Präsenz Russlands in der Ostsee. Moskau hat in den vergangenen fünf Jahren 13 neue U-Boote in Dienst gestellt.

Schon 2013 gab es einen Versuch von Polen , deutsche U-Boote zu leasen

Das Verhältnis zwischen der nationalkonservativen polnischen PiS-Regierung und der Bundesregierung gilt als belastet. Am 1. September begeht Warschau den 80. Jahrestags des Überfalls Deutschlands auf Polen, der den Beginn des Zweiten Weltkriegs markiert.

Nach RND-Informationen soll das geplante Leasing-Geschäft der Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen dienen und verhindern, dass der französische Rüstungskonzern Naval den Zuschlag zum Bau polnischer U-Boote erhält. Naval soll bereits Interesse angemeldet haben.

Polen hatte erstmals 2013 den Versuch gestartet, U-Boote von Deutschland zu leasen, das Projekt jedoch 2017 wieder auf Eis gelegt. Die U-Boote der Klasse 212A gelten als besonders modern. Sie sind geräuscharm und vom gegnerischen Sonar kaum zu erkennen. Die Ausbildung der Mannschaft erfolgt im U-Boot-Ausbildungszentrum der Marine in Eckernförde.

Von Jörg Köpke/RND