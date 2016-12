Berlin/Rom. Die Bundesanwaltschaft will am Donnerstagnachmittag (15 Uhr) über den Stand der Ermittlungen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt informieren. Dies teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht gemacht.

Gut eine Woche nach dem mutmaßlichen Terrorattentat hatten Ermittler am Mittwoch einen möglichen Kontaktmann des mutmaßlichen Täters Anis Amri festgesetzt. Die Telefonnummer des 40-jährigen Tunesiers hatte Amri in seinem Handy gespeichert. Noch ist unklar, ob gegen den Verdächtigten Haftbefehl beantragt worden ist. Darüber will die Bundesanwaltschaft im Laufe des Tages entscheiden.

Einem Sprecher der Bundesanwaltschaft zufolge nahmen die Ermittler den 40-Jährigen in Berlin vorläufig fest. Seine Wohn- und Geschäftsräume wurden durchsucht. „Spiegel Online“ zufolge liegen diese im südlichen Stadtteil Berlin-Tempelhof.

Razzien in Italien

Die italienische Polizei hat derweil am Mittwoch zwei Wohnungen durchsucht. Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri soll sich dort vor einem Jahr aufgehalten haben, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Ermittlerkreisen. Die Razzien fanden nach Angaben der Polizei in dem Ort Aprilia südöstlich der Hauptstadt Rom statt. Ob die derzeitigen Bewohner der Unterkünfte befragt wurden und ob Beweise sichergestellt wurden, blieb zunächst unklar.

Bevor Amri 2015 nach Deutschland kam, hatte er in Italien gelebt. Dort verbüßte er eine vierjährige Haftstrafe. Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche soll der 24-Jährige am 19. Dezember zwölf Menschen getötet haben. Nach einer mehrtägigen Flucht wurde er in der Nacht zum 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.

Projektil von Amris Waffe wird verglichen

Amris Leiche befindet sich italienischen Ermittlern zufolge nach wie vor in der Gerichtsmedizin in Mailand, wo sie obduziert wird. In Rom soll in den kommenden Tagen geklärt werden, ob Amri mit derselben Waffe auf die Polizisten in Mailand schoss, mit der auch der eigentliche Lastwagenfahrer bei dem Terroranschlag in Berlin getötet wurde. Dafür soll eine Kopie des Projektils von Deutschland nach Italien geschickt worden sein. Deutsche Ermittler befänden sich derzeit nicht im Land, hieß es in Mailand.

