Saarbrücken. Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag von der Polizei festgenommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Es bestehe dringender Tatverdacht. Der Vorwurf lautet: Terrorismus-Finanzierung. Nähere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

„Spiegel Online“ berichtete, Hintergrund der Festnahme seien Hinweise auf einen geplanten Anschlag des Mannes gewesen. Der 38-Jährige habe mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge fahren wollen. Der Mann sitze in Untersuchungshaft. In der Vernehmung habe er angegeben, die Anschlagspläne frei erfunden zu haben. Er habe auf diese Weise Geld vom IS für seine Familie bekommen wollen.

Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich dazu nicht. Sie kündigten für den Nachmittag nähere Informationen an.

Von dpa/RND/wer