London. Die britische Militärpolizei hat laut Medienberichten in Großbritanniens zweitgrößter Stadt Birmingham eine Wohnung durchsucht. Britische Medien zitierten am Donnerstag einen Zeugen, wonach die Razzia im Zusammenhang mit der Terrorattacke in London vom Vortag stehe. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

„Der Mann aus London hat hier gelebt“

Die britische Nachrichtenagentur PA zitierte einen namentlich nicht genannten Zeugen, demzufolge drei Männer festgenommen worden sind. „Der Mann aus London hat hier gelebt“, sagte demnach der Zeuge

Bei der tödlichen Attacke hatte ein Mann mit einem Auto am Mittwochnachmittag zunächst Fußgänger auf der Westminster Bridge im Londoner Regierungsviertel niedergefahren und anschließend einen Polizisten vor dem britischen Parlament erstochen.

Mit dem Attentäter eingeschlossen kamen fünf Menschen ums Leben. Rund 40 Menschen wurden verletzt.

Von ap/dpa/RND/zys