Oberhausen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim will in Oberhausen vor in Deutschland lebenden Landsleuten für die umstrittene Verfassungsreform in seiner Heimat werben – trotz massiver Kritik an seinem Auftritt. Bei der Veranstaltung am Sonnabend werden nach Angaben der türkischen Regierungspartei AKP bis zu 10.000 Menschen erwartet. Die Oberhausener Polizei betonte, bei der Rede Yildirims handele sich um eine „nicht öffentliche, private Veranstaltung“, auf die nicht Einfluss genommen werden könne

Sollte Präsident Recep Tayyip Erdogan das Referendum über eine Verfassungsreform am 16. April gewinnen, würde er deutlich mehr Macht bekommen. Wahlberechtigt sind auch im Ausland lebende Türken. Abstimmen dürfen auch rund 1,41 Millionen Türken in Deutschland.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim. Quelle: dpa

Eine Reporterin des WDR schilderte auf Facebook, dass Besucher aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern erwartet würden. Vor der Halle gebe es Verkaufsstände – die Besucher könnten dort Fahnen kaufen, um sie im Saal zu schwenken. Es gebe Schals und Stirnbänder, auf denen „Türkei“ stehe. Die WDR-Reporterin berichtete auch von vielen Polizeikräften vor Ort.

Mehr als 300 Menschen protestierten gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten. Sie beteiligten sich an einer Kundgebung und einem Protestmarsch in Oberhausen. Eine Polizeisprecherin sprach von einem ruhigen Verlauf.

Auswärtiges Amt fordert faires Verfahren für Yücel

Der geplante Werbeauftritt Yildirims löste in Deutschland scharfe Kritik aus. Die Veranstaltung wird zudem von der Ingewahrsamnahme des Korrespondenten der „Welt“, Deniz Yücel, durch die türkische Polizei überschattet. Deutsche Politiker forderten die Freilassung des Journalisten. „Herr Yildirim wäre gut beraten, auch aus Deutschland heraus für Klarheit und die Freilassung des Journalisten zu sorgen“, sagte der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Nach Angaben die Redaktion der „Welt“ stellte sich Yücel am Dienstag der Polizei in Istanbul. Seinen Anwälten sei gesagt worden, dass gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, wegen Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde. Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 lässt Erdogan rigoros gegen Oppositionelle und Medien vorgehen.

Das Auswärtige Amt appellierte an die Türkei, rechtsstaatliche Regeln sowie Fairness einzuhalten. „Natürlich tun wir alles, was wir können, um Deniz Yücel zu unterstützen“, sagte ein Sprecher. „Das Notstandsdekret erlaubt Erdogan nicht nur kritische türkische Journalisten zu inhaftieren, sondern nun auch Druck auf ausländische Journalisten auszuüben“, kritisierte der Grünen-Chef Cem Özdemir. Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Für die Türkei ist er damit kein ausländischer Journalist.

Verfassungsreform: Worum geht es? Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP treibt die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Einführung des Präsidialsystems in der Türkei gegen den erbitterten Widerstand der Opposition voran. Das Parlament in Ankara stimmte bereits im Januar einer Verfassungsänderung für ein System zu, das Erdogan mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde. Am 16. April ist eine Volksabstimmung geplant. Käme eine Mehrheit zustande, würde das parlamentarische System durch ein Präsidialsystem abgelöst. Zu den geplanten Änderungen gehört unter anderem, dass der Präsident nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef werden und das Amt des Ministerpräsidenten entfallen soll. Mit der Reform würde auch der Einfluss des Präsidenten auf die Justiz zunehmen. Kritiker befürchten ein Ende der Demokratie in der Türkei.

Von dpa/RND