Psychisch kranker Autofahrer rast in Bushaltestellen

Marseille. Der Verdächtige sei 35 Jahre alt und stamme aus der Region Grenoble in Ostfrankreich, hieß es aus dem Marseiller Polizeihauptquartier. Ein terroristischer Hintergrund sei unwahrscheinlich.

Der 35-jährige steuerte am Montag mit einem weißen Renault-Minibus in zwei Bushaltestellen. Das männliche Opfer wurde an der ersten Haltestelle von dem Auto erfasst, an der zweiten kam die Frau ums Leben. Der Verdächtige wurde im Stadtteil Alter Hafen festgenommen.

Der Fernsehsender BFM berichtete, ein Augenzeuge habe sich zuvor das Nummernschild des Minibusses notiert und es der Polizei mitteilen können. Die beiden betroffenen Bushaltestellen sind etwa fünf Kilometer von einander entfernt und liegen im Norden von Marseille, der zweitgrößten Stadt Frankreichs.

Von RND