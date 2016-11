Hannover. Viele sind gekommen, weil sie nicht zu Hause alleine vor dem Fernseher sitzen wollten und so die Gelegenheit hatten, sich „live“ mit anderen Gästen auszutauschen. Bei dem spontanen „Come Together“ wurde während der Live-Übertragung von ARD und ZDF über die Kandidaten und ihren Wahlkampf diskutiert.

„Ich traue beiden nicht“, sagte Walter Stahl. Er versuchte, zusammen mit einem Freund Gründe für den Aufstieg Donald Trumps als Kandidat zu finden. „Das gesellschaftliche Klima in den USA hat Trump hervorgebracht und nicht andersherum“, ist sich der Freund, der namentlich nicht genannt werden möchte, sicher.

Bei Popcorn und Hotdogs verfolgten mehr als hundert Hannoveraner die Präsidentschaftswahlen in den USA in der Cumberlandschen Galerie. Zur Bildergalerie

Dabei waren es nicht nur die Politikfreaks, die sich für die Wahl interessierten. „Ich habe sonst nicht so viel mit Politik zu tun, aber das was am Ende bei dieser Wahl herauskommt, ist für die gesamte Zukunft von Bedeutung - nicht nur für Amerika“, begründet Studentin Svenja Forstner ihre Entscheidung, die Wahl live zu verfolgen. Sie ist zusammen mit Kommilitonen in die Galerie gekommen. Doch weil sie am Mittwochfrüh wieder Vorlesungen haben, sind sie nicht die ganze Nacht geblieben.

Zwischen all den Zahlen, Übersichtskarten und Hochrechnungen, wer wie viele Wahlmänner bekommt, gab es für die Gäste „künstlerische Werbepausen“, die von Schauspielern des Schauspielhauses dargeboten wurden. Livemusik, Darstellungen und Lesungen, etwa aus der New York Times, die Trumps beste Zitate veröffentlicht hatte, sorgten für einen aufgeheiterte Stimmung.

Je später der Abend und je früher der Morgen wurde, wuchs bei den Gästen nicht nur die Müdigkeit, sondern auch die Spannung über den Wahlausgang. Auch wenn einige die Gelegenheit nutzten und sich auf den bereitgestellten Matratzen kurze Zeit ausruhten, so waren viele pünktlich zu den entscheidenden Stunden wieder hellwach. Trotzdem hielten nicht alle durch. Nur der „harte Kern“ von 12 Leuten saß am Morgen noch immer vor der Leinwand und verfolgte die Ereignisse.

„Wir hätten nie damit gerechnet, dass aus einer so spontanen Idee zum Public Viewing, so eine große Sache wird“, sagt Judith Gerstenberg. Für die leitende Dramaturgin am Schauspielhaus geht am Morgen aber der Alltag weiter. „Für uns geht es um zehn Uhr weiter mit den Proben. Das wird sehr sportlich.“ Während viele, die noch am frühen Morgen die Wahl live miterlebten ins Bett gehen werden, stehen andere schon wieder auf. „Guten Morgen“ oder „Gute Nacht“ heißt es da auf der Straße - je nachdem, wen man gerade trifft.

#whatsupAmerica" in der Leibniz-Uni

Amerikanisches Flaire auch in der Leibniz Uni Hannover: Bei Donats und Muffins diskutierten unter dem Titel "#whatsupAmerica" Interessierte ab 6:30 Uhr den Verlauf und die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen. Ein kurzer Rückblick über die vergangene Wahlnacht und eine Vorstellung des amerikanischen Wahlsystems lieferten die Grundlage für eine spannende Diskussion.

Von Julia Polley