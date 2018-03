Putin gewinnt – das steht schon fest

Moskau. Schmeißt diese Prostituierte raus, diesen Dreck! Die letzte Hure!“ – „Halt’s Maul, Idiotin!“

Es ist keine Reality-Show, in der Flüche und Beschimpfungen fliegen – sondern eine Debatte der Präsidentschaftskandidaten im staatlichen Fernsehsender Rossija 1. Wobei „Debatte“ ein etwas irreführendes Wort ist für ein ständiges gegenseitiges Überschreien, bei dem kaum noch etwas zu verstehen ist. Als letztes, schlagendes Argument dient schließlich ein Glas Wasser. Mit dem überschüttet das Glamourmodel Ksenja Sobtschak den Politclown Wladimir Schirinowski.

Glaubt man der russischen Opposition, ist das absurde TV-Theater kein Ausreißer – sondern Programm. „Das ist alles inszeniert, natürlich nicht bis ins kleinste Detail, wer genau wann wen mit Wasser bespritzt, aber in groben Zügen“, sagt der liberale Politiker Leonid Gosman.

Mehr als 109 Millionen Russen sind aufgerufen, an diesem Sonntag einen neuen Präsidenten zu wählen. Doch diese Wahl ist nach dem Verständnis der meisten Oppositionellen bestenfalls die Imitation einer demokratischen Abstimmung. „Bei diesen Wahlen ist der Hauptpreis schon vorab vergeben an Wladimir Putin“, sagt Leonid Gosman. „Seinen vermeintlichen Gegenkandidaten wurden andere Prämien versprochen dafür, dass sie in dieser Scharade mitwirken.“

Wer ist diese Präsidentschaftskandidatin? Es ist das Model Ksenja Sobtschak,doch wofür sie politisch steht, bleibt im Ungewissen. Quelle: imago

Absurde Fernsehdebatten wie die bei Rossija 1 hinterlassen bei den meisten Russen vor allem ein Bild: Die sieben Gegenkandidaten sind allesamt deutlich schlechter als Putin. Wer möchte schon den Atomkoffer Leuten überlassen, die sich nicht einmal vor der Kamera halbwegs kontrollieren können? Wladimir Putin selbst meidet denn auch jede Diskussion und jedes Treffen mit den anderen Kandidaten tunlichst – genauso wie in all den Jahren davor. Die Botschaft: Der solide Landesvater steht über der politischen Schlammschlacht. 80 Prozent der Sendezeit in den TV-Nachrichten sind Putin gewidmet. Da wird er dann präsentiert als Superstar, als Retter der Nation, der es dem Westen endlich wieder einmal so richtig zeigt. Zar Putin.

Systematisch hat die von Putins Kreml gesteuerte Wahlkommission alle ernsthaften Konkurrenten von der Kandidatur ausgeschlossen. Das Feld der vermeintlichen Herausforderer wirkt dagegen wie für ein Fernsehspiel besetzt – handverlesene Kandidaten für alle passenden Rollen. „Das ist Marionettentheater“, spotten Putins Gegner. Die Schrille gibt das Glamourmodel Sobtschak – die „Paris Hilton“ von Russland, außerhalb der Moskauer Partyszene eine der meistgehassten Frauen im Land. Als Tochter von Putins politischem Ziehvater Anatoli Sobtschak hat sie eine gewisse Narrenfreiheit und darf die Regierung lautstark kritisieren – solange es nicht gegen Putin persönlich geht.

Information oder Irreführung? Ein Jungwähler studiert die Kandidatenliste. Quelle: imago

Der Unternehmer und Multimillionär Boris Titow, Sektlieferant des Kremls, ist für die Wähler im Mutterland des Sozialismus etwa so attraktiv wie Donald Trump in Deutschland. Der bizarre, operettenhafte Sergej Baburin wiederum wirkt wie mit der Zeitmaschine aus einer anderen, sowjetischen Epoche in die Gegenwart geschleudert. Grigori Jawlinski ist ein in Ehren ergrauter Liberaler, der seine besten Zeiten schon unter Boris Jelzin hinter sich hatte. Wladimir Schirinowski gilt als KGB-Kreatur, die sich gern als rechtsradikal maskiert, bei allen entscheidenden Fragen aber immer stramm mit dem Kreml stimmt. Von dem Sowjet-Nostalgiker Maxim Suraykin ist vor allem bekannt, dass er unbekannt ist.

Der Kandidat der Kommunisten, Pawel Grudinin, hat es als Agrarunternehmer zu einem Millionenvermögen gebracht. Damit wäre der 57-Jährige der eigenen Stammwählerschaft schon von Haus aus eher suspekt. Pünktlich zur Wahl wurden dann auch noch millionenschwere Schwarzgeldkonten und Golddepots in der Schweiz bekannt sowie eine Zweitfamilie. Weil er unerwartet gefährlich wurde?

Wie der Kreml seine Widersacher unter Druck setzt Gefängnisstrafen: Russlands Justiz – laut Putins Vertrautem Medwedew von der Politik gesteuert – brachte Kreml-Widersacher Alexej Nawalny für fast jeden fünften Tag der Vorwahlzeit in Haft (60 Tage), etwa wegen angeblichen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Viele Mitkämpfer Nawalnys mussten ebenfalls ins Gefängnis. Sein Bruder, Vater zweier kleiner Kinder, sitzt eine jahrelange Haftstrafe ab; Kreml-Kritiker sehen darin Sippenhaft. Auch Demonstranten und kritische Blogger wurden zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt. Gewalt: Kremlgegner müssen mit Übergriffen und Attacken rechnen, vom Besprühen mit Fäkalien und Chemikalien bis hin zum Mord. Boris Nemzow, Hoffnungsträger der Opposition, wurde im Februar 2015 auf einer Brücke direkt vor dem Kreml erschossen – von einem Polizeibeamten aus der Teilrepublik Tschetschenien, wo der Putin-Vertraute Ramsam Kadyrow herrscht. Auch andere Regimegegner kamen unter mysteriösen Umständen oder durch Gewalt ums Leben. Rufmord: Vor den Parlamentswahlen 2016 wurde ein heimlich aufgenommenes Video veröffentlicht, dass Oppositionsführer Michail Kassjanow beim außerehelichen Sex zeigte – und beim Schimpfen über seine politischen Freunde. Von einem anderen Oppositionsführer wurde ein Video veröffentlicht, das ihn beim Onanieren zeigt. Putin-Kritiker werden als Volksfeinde und Faschisten diffamiert, teilweise mit antisemitischen Untertönen. Rechtsbeugung: Laut russischem Gesetz müssen Demonstrationen nicht genehmigt werden; eine Anmeldung ist ausreichend. Die Behörden brechen dieses Recht systematisch und regelmäßig, verbieten Demonstrationen und gehen gegen die Organisatoren strafrechtlich vor. Durch Druck auf Vermieter verhindern die Behörden regelmäßig die Vermietung von Sälen und Räumlichkeiten an die Opposition. Vertreibung: Viele Kreml-Kritiker wie Nawalnys Vertrauter Wladimir Aschurkow oder Ex-Vize-Premier Alfred Koch wurden durch dubiose Verfahren de facto aus Russland vertrieben – bei Einreise würde ihnen Haft drohen. Andere trauen sich aus Angst um ihre Sicherheit nicht mehr in ihre Heimat: Etwa die Tochter und der Cousin des ermordeten Boris Nemzow. bor

Der Soziologe und Kremlkritiker Igor Eidman sieht es so. Aber: Das Beispiel Grudinin zeige vor allem, wie schwach Putin und sein System in Wirklichkeit seien: „Bei normalen Wahlen hätte jemand wie Grudinin keinerlei Chancen – für die Linken ist er ein Oligarch, für die Demokraten ein Stalinist, die Nationalisten beschimpfen ihn als Juden.“ Eben wegen des Mangels einer breiten Basis habe der Kreml Grudinin zunächst zum Kandidaten gemacht – doch entgegen aller Erwartungen habe er plötzlich wachsenden Zuspruch erhalten. Allerdings „nicht weil er stark wäre, sondern weil Putin so schwach ist“, glaubt Eidman.

In seiner Not habe der Kreml die gesteuerten Medien deshalb im letzten Moment mit einer Schmutzkampagne auf den Agrar-Unternehmer gehetzt. „Das zeigt: Bei echten Wahlen mit echter Konkurrenz sähe es nicht gut aus für Putin.“

Unabhängige Umfragen gibt es nicht

Prüfen lässt sich das nicht. Das letzte unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland, das Lewada-Zentrum, wurde vor den Wahlen zum „ausländischen Agenten“ erklärt. Dieser Begriff aus der Stalin-Zeit, der unter Putin wieder eingeführt wurde, ist nicht nur stigmatisierend. Er ist lähmend. Als „ausländischer Agent“ darf das Lewada-Zentrum vor den Wahlen keinerlei Umfragen und Analysen mehr veröffentlichen. „Bei der Bevölkerung sollen keine halbwegs realistischen Umfragewerte und Stimmungsbilder ankommen“, glaubt der Direktor des Instituts, Lew Gudkow.

Die kremlnahe Konkurrenz, etwa das Institut WZIOM, sagt Putin 69 bis 73 Prozent der Stimmen voraus. Ob diese Zahlen realistisch sind oder vom Kreml bestellt, darauf darf Gudkow nach den neuen Gesetzen keine Antwort geben. Nur Andeutungen. Nur 5 bis 10 Prozent der Russen liebten Putin, sagt der 71-Jährige. Weitere 15 Prozent unterstützten den Präsidenten, weil ihnen seine Außenpolitik gefällt. Die Zahl der eingefleischten Putin-Gegner schätzt Gudkow auf 8 bis 10 Prozent. Der großen Mehrheit der Russen, rund 60 Prozent, sei der Präsident gleichgültig.

Depression und Apathie breiten sich aus

Diese Gleichgültigkeit, die Züge von „politischer Depression und Apathie“ habe, sei das Fundament des Systems Putin, glaubt der Demograf. Sorgfältig muss er jedes Wort abwägen, um nicht gegen die neue Gesetzgebung zu verstoßen. 60 Prozent der Russen, sagt er dann aber doch, hielten Putin und sein System für korrupt – viele verziehen dies aber angesichts der vermeintlichen außenpolitischen Erfolge, die das Staatsfernsehen rund um die Uhr zelebriert: Putin habe Russland wieder stark gemacht. „Das wirkt wie eine ideologische Droge“, sagt Gudkow. Und die tröste viele über ihre massiven Probleme hinweg, die in den Medien ausgeblendet würden. Armut etwa: „Die Menschen sehen keine Perspektiven mehr, sie spüren die Einkommensverluste, auch wenn die Propaganda von Wachstum spricht.“ Sie hätten „Angst vor dem Morgen“.

Eine der Hauptaufgaben von Putins Wahlkämpfern ist es denn auch, möglichst viele der „Gleichgültigen“ an die Wahlurnen zu locken. Eine geringe Wahlbeteiligung wäre peinlich. Zwar lässt sich das Ergebnis korrigieren mithilfe „administrativer Ressourcen“, wie man das umfangreiche Repertoire von Tricks und Wahlfälschungen nennt: So sind etwa die Wahlzettel derart gestaltet, dass auch Menschen mit Leseschwäche auf Anhieb der „richtige Kandidaten“ ins Auge sticht: Während bei allen anderen mindestens sechs Zeilen Text mit der Aufzählung ihrer Funktionen neben ihrem Namen stehen, prangen neben „Putin“ zwei Zeilen. Schön klar, ganz einfach – der Präsident.

Mobiles Wahllokal: Eine Dorfbewohnerin wirft ihren Stimmzettel in eine Urne, die schon vor dem Wahltermin über Land gefahren wird. Quelle: imago

Daneben gibt es handfestere Methoden: Vom Einwerfen vorab ausgefüllter Wahlzettel über das Abkommandieren von Staatsdienern zur Lieferung des Handyfoto-Beweises der richtigen Wahlentscheidung bis hin zum Karussell ist die Rede. Dann werden Wähler von Wahllokal zu Wahllokal gefahren, um mehrfach ihre Stimmen abzugeben. Hinter vorgehaltener Hand geben Staatsbeamte solche Manipulationen zu. Aber sie verweisen auch darauf, dass ihr Einsatz seine Grenzen hat: Je mehr „adminis­trative Ressourcen“ eingesetzt würden, umso mehr fielen sie auf, umso höher die Gefahr von Protesten wie nach den Fälschungen bei der Duma-Wahl Ende 2011. „Bis zu 10 Prozent gehen recht unauffällig, mehr wird riskant“, berichtet ein Insider.

Selbst der Kreml denkt an Reformen

Solche Überlegungen dürften auch eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung des Kremls, den einzigen ernst zu nehmenden Gegenkandidaten von den Wahlen auszuschließen: Alexej Nawalny. Der 41-jährige Jurist holte 2013 bei der Bürgermeisterwahl in Moskau 29 Prozent. Immer wieder wurde er im Vorfeld der Wahl zu wochenlangen Arreststrafen verurteilt. Offizielle Begründung für seinen Ausschluss war eine offenbar politisch motivierte Verurteilung wegen Betrugs. Nawalny und seine Mitstreiter rufen deshalb zum Boykott der Wahlen auf.

Doch auch das wird nichts an Putins Sieg ändern. Spannend an diesen Wahlen scheint deshalb nur die Frage, wie es danach weitergeht. Größere Proteste wegen Wahlfälschung gelten anders als 2011 als wenig wahrscheinlich. „Aber selbst im Kreml versteht man, dass Reformen dringend notwendig sind“, versichert Valerij Solowey, Politologe mit besten Drähten in die Regierung. Ob womöglich eine Demokratisierung von oben zu erhoffen sei wie unter Michail Gorbatschow? So weit, meint Solowey, werde Putin dann doch nicht gehen. Und so bereitet sich die Opposition schon auf die nächsten Wahlen vor. 2024, so die Hoffnung, könne es wirklich eng werden für Putin. Laut Verfassung darf er erst wieder nach einer erneuten Auszeit antreten – und dann wäre er 75 Jahre alt.

Mutig und deutlich: Der Putin-Kritiker und ausgebootete Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Quelle: -

Alexej Nawalny, der kaltgestellte Kandidat Wenn Alexej Nawalny wieder einmal mit weit aufgerissenen Augen und gesenkter Stirn vor die Kamera tritt und ein neues Video auf Youtube hochlädt, kommt so mancher Staatsdiener in Russland ins Schwitzen: Mit seinen Enthüllungen über Korruption, Machtmissbrauch und unvorstellbaren Luxus der Herrschenden sorgt der 41-Jährige weltweit für Schlagzeilen. Der Jurist wäre nach Ansicht von Meinungsforschern der einzige Kandidat, der Präsident Putin bei den Wahlen Paroli bieten könnte. Doch der Kreml hat vorgesorgt: In den Weihnachtsfeiertagen, als kaum jemand genau hinschaute, schloss die Wahlkommission den Vater zweier Kinder als Kandidat aus. Als Anlass nannte sie eine Verurteilung wegen Betrugs. Nach Ansicht von Kremlkritikern war das Verfahren politisch motiviert. Schon zuvor hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein ähnliches Urteil gegen den Juristen und seinen Bruder als willkürlich zurückgewiesen. Immer wieder wurde Nawalny in der Vorwahlzeit eingesperrt, unter teils fadenscheinigen Vorwänden. Im Mai 2017 überstand er einen Anschlag mit einer ätzenden Farblösung. Sein Bruder ist seit drei Jahren in Haft. All das schreckt den Hünen aber nicht. Nawalny versteht es wie kein anderer, den Protest gegen Putin zu vereinen. Deshalb wurde er zum Hoffnungsträger der chronisch zerstrittenen Opposition. Er war die treibende Kraft hinter den Massenprotesten im Juni 2017. Dass die Kremlpartei „Einiges Russland“ im Volksmund den Beinamen „Partei der Diebe und Gauner“ hat, ist ihm zu verdanken. Sein jüngster Streich: Er filmte mit einer Drohne das schlossartige Anwesen des Putin-Vertrauten und Vize-Premiers Igor Schuwalow – und deckte dabei auf, dass in der Nähe ganze Häuserwände fensterlos blieben, damit die Bewohner keinen Blick auf den Prachtbau haben. Nationalistische Töne werfen Kritiker Nawalny vor. Großrussisches Denken ist dem Oppositionsführer tatsächlich nicht fremd: Die annektierte Krim würde auch er nicht an die Ukraine zurückgeben.

Von Boris Reitschuster