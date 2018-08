Berlin

Einen General als Gast auf einer Hochzeit zu haben bringt Glück für die Zukunft der Familie, lautet eine alte Weisheit. Ob es ein Oberst auch tut, ist ungewiss.

Vergangene Woche war der russische Präsident, der ehemalige Oberst Putin, nach Österreich gereist, er wurde zur Hochzeit von Frau Kneissl eingeladen, die das österreichische Außenministerium leitet. Laut Pressemitteilung hatte Putin folgende Geschenke für das Brautpaar mitgebracht: eine wertvolle alte Ölpresse, einen Samowar, ein Bild eines unbekannten Künstlers (wahrscheinlich selbst gemalt) und 19 singende Kosaken mit Balalaikas. Die Bären mussten diesmal aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben.

Am selben Tag fuhr Putin weiter nach Brandenburg, um Frau Merkel zu treffen, die Kosaken sind nicht mitgefahren, sie waren in Brandenburg nicht mehr dabei. Von daher meine Frage an Frau Kneissl: Wissen Sie schon, womit Sie die Kosaken füttern müssen? Die Kosaken brauchen viel Korn und müssen mindestens zweimal am Tag an die frische Luft und in die Steppe und im Chor singen, sonst platzen sie.

Bald feiert Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin seine fünfte Hochzeit im Adlon. Auch er wird bestimmt den Hochzeitsoberst Putin einladen. Mit welchen Geschenken kommt er diesmal? Aus meiner Sicht wäre es angebracht, dem Schröder die kleinen Schwäne aus dem Schwanensee zu bringen, sie haben deutliche Vorzüge den Kosaken gegenüber. Erstens sehen sie sehr schön aus. Sie kommen mit viel weniger Essen über die Runden, und sie singen nicht. Sie tanzen nur.

Wladimir Kaminer lebt als Schriftsteller in Berlin.

Von Wladimir Kaminer