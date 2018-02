Rätsel um abgestürzten Helikopter bleibt ungelöst

Berlin. Die Ursache für den Absturz eines Unterstützungshubschraubers vom Typ Tiger im vergangenen Juli in Mail bleibt weiter unklar. In einem Bericht des Verteidigungsministeriums an den Bundestag, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, heißt es, eine „Abweichung im Steuerverhalten“ werde „Gegenstand weiterer Untersuchungen“ sein.

Ähnlich hatte sich die Flugsicherheit der Bundeswehr bereits im September geäußert. Der neue Bericht kommt zu der Erkenntnis, dass ein Materialfehler ebenso als Ursache ausscheidet wie feindlicher Beschuss oder klimatische Bedingungen. Laut Airbus könnten starke Turbulenzen den Autopiloten ausgeschaltet und zu einem Sturzflug geführt haben. Bei dem Crash starben zwei Piloten.

Von RND