Berlin. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich für den CDU-Politiker Norbert Lammert als neuen Bundespräsidenten ausgesprochen. „Ich würde mir Bundestagspräsident Norbert Lammert als Bundespräsidenten wünschen und würde mich freuen, wenn er bereit wäre zu kandidieren“, sagte Ramelow der „Passauer Neuen Presse“. „Seine Rede am Tag der Deutschen Einheit in Dresden hat mich tief berührt und beeindruckt. Er hat die Kraft des Wortes, die wir eigentlich bräuchten“, so Ramelow. Er könne sich aber auch „eine starke Frau“ vorstellen, „auch eine moderne konservative Persönlichkeit, wenn konservativ werteerhaltend heißt und nicht rückwärtsgewandt“.

Die Grünen würden Lammert nicht zum Bundespräsidenten wählen, sollte er trotz seines angekündigten Rückzugs aus dem Bundestag als Kandidat zur Verfügung stehen. „Norbert Lammert hat sich als Bundestagspräsident Verdienste erworben – einem aktiven CDU-Politiker könnten wir Grüne aber keine Unterstützung anbieten“, sagte Parteichefin Simone Peter der „Rheinischen Post“. „Wir würden gerne eine Frau als nächste Bundespräsidentin sehen, die für Weltoffenheit und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft steht.“ Lammert hatte am Montag schriftlich erklärt, dass er im Herbst 2017 nicht wieder für den Bundestag kandidiert und sich aus der „aktiven Politik“ verabschiedet. Am Dienstag ließ er auf Nachfrage offen, ob sich damit auch eine Kandidatur als Bundespräsident erledigt hat. In der Debatte über die Nachfolge von Joachim Gauck war er wiederholt genannt worden. Die Bundesversammlung wählt am 12. Februar ein neues Staatsoberhaupt.

Von RND/dpa