Gaggenau. Nach der Absage der Wahlkampf-Veranstaltung des türkischen Justizministers Bekir Bozdag am Donnerstag ist die Aufregung in der baden-württembergischen Stadt Gaggenau groß: Am Freitag musste das Rathaus wegen einer anonymen Bombendrohung geräumt werden. Das bestätigte der Bürgermeister Michael Pfeiffer gegenüber „ ntv“. Die Polizei sei vor Ort und durchsuche das Gebäude. Nach Pfeiffers Angaben werde die Durchsuchung noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, hieß es bei „ntv“ weiter.

Der Leiter des Bürgerservices sagte dem Sender, die Bombendrohung sei mit der Absage des Auftrittes des türkischen Justizministers begründet worden. Auch der Bürgermeister sehe einen direkten Zusammenhang.

Am Vortag hatte sich Pfeiffer aus Sicherheitsgründen dafür entschieden, den Auftritt in der Festhalle abzusagen. Es sei davon auszugehen, dass die Situation zu gefährlich werden könne, hieß es. Es sei keine politische Entscheidung. Vielmehr sei zu befürchten, dass wegen des umstrittenen Wahlkampfauftritts von Bozdag mehr Menschen in die Stadt kämen als die Kulturhalle fassen könne. Der Gaggenauer Bürgermeister sagte: Der Beschluss sei nicht mit höheren politischen Ebenen abgesprochen. „Das ist unsere Entscheidung.“

Außenministerium bestellt deutschen Botschafter ein

Bozdag reagierte empört: „Das kann man nicht Demokratie nennen“, schimpfte der Minister und sagte ein Treffen mit Maas ab. Der SPD-Politiker hatte mit Bozdag in Karlsruhe über den inhaftierten Yücel sprechen wollen. Das türkische Außenministerium bestellte noch am Donnerstagabend den deutschen Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, ein. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Auch die Stadt Köln sagte einen geplanten Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci am Sonntag ab. „Es gibt keinen Mietvertrag für diese Veranstaltung am 5. März und es wird auch keinen geben“, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Von RND/are/dpa