Cottbus/Berlin

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am frühen Mittwochmorgen in vier Bundesländern gegen rechtsextreme Hooligans vorgegangen. Wie das Polizeipräsidium Potsdam gegenüber der „Märkischen Allgemeine“ bestätigte, wurden allein in Brandenburg 30 Objekte, darunter Wohnungen und Geschäftsräume, durchsucht.

Demnach fanden die Durchsuchungen in Brandenburg in Cottbus, Frankfurt, Hennigsdorf und Kolkwitz statt. „Schwerpunkt der Aktion war eindeutig der Raum Cottbus, es wurden auch Einzelobjekte in angrenzenden Ländern durchsucht“, sagte ein Polizeisprecher. In Sachsen habe es Durchsuchungen von Wohnungen und Ladengeschäften in Görlitz gegeben, in Mecklenburg-Vorpommern in Kühlungsborn. Festnahmen habe es einem Polizeisprecher zufolge nicht gegeben.

Verfassungsschützer sprechen von „toxischer Mischung“

Die Razzien richteten sich gegen 20 Beschuldigte, die aus der Hooligan-, Kampfsport- und rechten Szene stammen. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der Sprecher des Brandenburger Verfassungsschutzes bezeichnete diese Gruppierungen jüngst als „toxische Mischung“, die versuchen würde, gesellschaftliche Kontrolle über verschiedene Bereiche in Cottbus zu erlangen.

Im Mittelpunkt der Aktion stehe laut Polizei die Ultra-Gruppierung „Inferno Cottbus 99“, gegen die seit einem Jahr ermittelt werde. Dabei soll es unter anderem um Körperverletzung, Waffen- und Drogenbesitz sowie das Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen gehen. Die Gruppe habe 2017 auf Facebook zwar ihre Auflösung bekannt gegeben, vermutlich aber nur, um einem Verbot zu entgehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verbindung weiter besteht und andere Kommunikationswege nutzt.

Die Verdächtigen sollen auch mit den Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen Herbst in Verbindung stehen und Kontakte ins Ausland haben, wie „rbb24“ berichtet. Der Einsatz war im Mittwochmorgen noch nicht abgeschlossen. Konkrete Ergebnisse wollen die Behörden am Donnerstag bekanntgeben.

Von RND/ Ulrich Wangemann/das