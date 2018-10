Beben in Berlin: Nach der Wahl in Hessen und den herben Stimmeinbußen der CDU wird Kanzlerin Angela Merkel nicht mehr für den CDU-Parteivorsitz kandidieren. Auch auf eine weitere Kanzlerschaft wird sie verzichten. Andere CDU-Kandidaten bringen sich in Stellung für das begehrte Amt. Alle Entwicklungen im Blog.