Reicht Hartz IV zum Leben? So diskutieren HAZ-Leser

Keinerlei Fingerspitzengefühl

Es mag ja sein, dass man mit Hartz IV gerade so zurechtkommen kann. Mit seiner dummen Aussage jedoch hat sich Jens Spahn als jemand gezeigt, der keinerlei Fingerspitzengefühl und Empfinden für eine leider viel zu große Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft hat. Für ein verantwortungsvolles politisches Amt ist er in keiner Weise geeignet. Aber Fehlbesetzungen in der Politik kennen wir ja genug.

Joachim Hasche, Leserbrief, Hemmingen

Bekämpfung der Armut

Der Text „Hartz IV bedeutet nicht Armut“ suggeriert, dass ein Hartz-IV-Empfänger nicht arm sei. Bei vollständiger Wiedergabe des Zitats des Gesundheitsministers Jens Spahn ergibt sich ein anderer Sinn: „Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Sozialgemeinschaft auf Armut“. Hartz IV leistet demnach einen Beitrag zur Bekämpfung der Armut. Die Aussage dieses Satzes wird deutlich, wenn das Zitat verändert wird: „Medikament bedeutet nicht Krankheit, sondern ist die Antwort auf Krankheit.

Gerd Jaspers, Leserbrief, Gehrden

Keine Empathie

Die gegenwärtige Hartz-IVUnterstützung für eine Einzelperson im Monat beträgt 416Euro – die letzte Diäten-Erhöhung für die Bundestagsabgeordnete betrug knapp 480Euro im Monat. Hartz-IVBezieher sollten gegen diese Spahn-Äußerung massiv protestieren und sich zusätzlich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel beschweren. Ich erinnere mich, dass der Gesundheitsexperte Jens Spahn an einer Lobbyfirma beteiligt war und Firmen aus der Gesundheitsbrache beraten hat. Die „Angelegenheit“ endete für Spahn so: „Heute würde ich anders handeln.“ Ein weiterer Vorfall, die HAZ berichtete im August 2017: Der CDU-Hoffnungsträger verkaufte Investment. Er räumte ein, Staatshilfen kassiert zu haben. Seinen Anteil an der Firma hat er verkauft. Ich denke, Spahn kann sich in die Lage etwa einer Hartz-IVBezieherin mit Kind nicht hineinversetzen. Als Schwerstbehinderter habe ich erhebliche Bedenken, dass er sich für eine Verbesserung im Gesundheitswesen einsetzen wird. Die Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen, die er persönlich nicht wahrnimmt, wird er nicht ändern. Traurig!

Günter W. May, Leserbrief, Hemmingen

Rettungsring für den Notfall

Förderprogramme und Bildung sollen die Lösung sein? Die Zahlen sagen etwas anderes. Bereinigt ergeben sich, großzügig gerechnet, vielleicht 500000 nicht besetzte Arbeitsplätze. Die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IVBezieher beläuft sich auf etwa 4,3 Millionen, zuzüglich der Arbeitslosen, die kein Hartz IV bekommen. Da scheint Spahn in Mathe aber keine Leuchte zu sein, wenn er das ALG II als „kein Lebensmodell auf Dauer“, sondern als „Rettungsring für den sozialen Notfall“ bezeichnet. Oder sollen die Beschäftigten rotieren, sodass jeder mal mit HartzIV dran ist? Tatsache ist momentan jedenfalls, dass es nicht genug Arbeitsplätze gibt, von denen man leben kann. Und solange das so ist, werden Millionen von Menschen nicht aus Hartz IV kommen. Vielleicht lohnt sich ja doch mal ein Blick in die Berechnungen zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Christiane Wittig, Leserbrief, Hannover

Familien mehr fördern

Ja, es gibt Armut in Deutschland. Ja, wir wissen, davon sind oft die Kinder alleinerziehender Mütter betroffen. Der Gesundheitsminister muss das erst lernen – Anfängerfehler. Jetzt schlägt das niedersächsische Sozialministerium eine Kinder grundsicherung vor. Soll das ein neues Bürokratiemonster werden, so wie seinerzeit von der Leyens Teilhabepaket? Wenn man Kinder und deren Eltern unterstützen will, warum teilt man nicht einfach in Kitas und Schulen kostenloses–und gesundes! – Essen an alle Kinder aus? An alle Kinder, auch die der Wohlhabenden? So fühlt sich niemand diskriminiert; finanziert wird das Ganze über eine Kombination von Einkommen-, Grund-, Vermögen- und Erbschaftsteuererhöhung. Wir wollen doch Familien fördern oder nicht? Die Steuern kann man so austarieren, dass die Durchschnittsfamilie mindestens plus/minus-null herauskommt, geringverdienende Eltern subventioniert und gutverdienende Kinderlose belastet werden. Mault jetzt einer, das wäre Sozialismus? Ich weiß nicht, ob man das Sozialismus nennt, ich weiß aber, wie man es nennt, wenn die einen ihr Geld nach Panama schaffen, während die anderen nicht genug zu essen haben: Kapitalismus.

Raimund Poppinga, Leserbrief, Hannover