Berlin. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht eine „Riesenverantwortung“ mit dem Amt des Bundespräsidenten auf sich zukommen. „Das ist natürlich ein ganz besonderer Tag. Ich bin dankbar für die große Unterstützung, die ich erhalten habe“, sagte Steinmeier unmittelbar vor seinem Abflug in die Türkei. Auch viele Menschen außerhalb der Politik hätten ihn zu dieser Kandidatur ermutigt.

Zu seinem Besuch in Ankara sagte der Außenminister, es sei nicht nur gut, sondern überfällig, dass man mit der türkischen Regierung wieder direkte Gespräche führe. Es gebe viel zu besprechen. Die Gespräche würden vermutlich nicht einfach werden. Für Dienstag ist ein Treffen Steinmeiers mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu geplant.

Voll des Lobes: Bundeskanzlerin Angela Merkel freut sich über die Personalie Frank-Walter Steinmeier. Quelle: dpa

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sieht in der Entscheidung für Frank-Walter Steinmeier als nächsten Bundespräsidenten „gerade in Zeiten weltweiter Unruhe und Instabilität“ ein „Signal der Stabilität“. Die Unterstützung der Union für die Kandidatur des SPD-Außenministers sei daher ein „wichtiges und richtiges Signal“, sagte sie in Berlin und lobte Steinmeier als „Mann der politischen Mitte“, der in Wirtschaft und Gesellschaft sowie im Inland und im Ausland geachtet werde.

„Ich kenne ihn als einen verlässlichen und immer auch auf Ausgleich und Lösungen ausgerichteten Politiker“, lobte Merkel weiter. Sie habe Steinmeier insbesondere bei der Zusammenarbeit in der Ukraine-Krise „sehr gut kennengelernt“. Die CDU-Chefin sagte weiter, sie habe den SPD-Politiker am Montagmorgen persönlich über die Entscheidung der Christdemokraten informiert, seine Kandidatur zu unterstützen.

Von RND/dpa