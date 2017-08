Rot-Grün in Niedersachsen verliert Mehrheit

Hannover. „Ich habe heute meinen Austritt aus der Partei die grünen erklärt, der ich seit 20 Jahren angehöre. Gleichzeitig verlasse ich die Fraktion der Grünen. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, aber er ist notwendig“, sagte Twesten am Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz in den Räumen der CDU. „Ich bin keine Verräterin, ich fühle mich sehr gut.“ Zuerst hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung über den Parteiwechsel der Grünen berichtet.

Twesten: „politische Zukunft in der CDU“

Sie will sich weiter für die politischen Belange der Menschen im Elbe-Weser-Bereich engagieren. Als Gründe führt sie die Kandidatenaufstellung in ihrem Wahlkreis an. Diese hatte sie überraschend verloren, sie hatte damit keine Chance, für die Grünen noch einmal in den Landtag einzuziehen.

„Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU“, sagte Twesten. Sie sei seit langem eine überzeugte Anhängerin von Schwarz-Grün, „ich muss mich nicht verbiegen“.

Neuwahlen vor Januar nicht ausgeschlossen

CDU-Fraktionschef Björn Thümler sagte, er werde seiner Fraktion zu empfehlen, Twesten aufzunehmen. Nun habe Rot-Grün keine Mehrheit mehr. Der Wähler müsse jetzt über die Neubesetzung des Landtags bestimmen. Ein konstruktives Misstrauensvotum, bei dem etwa schon im August ein neuer Ministerpräsident gewählt und eine schwarz-gelbe Landesregierung für die verbleibenden Monate bis zur Landtagswahl eingesetzt würde, schloss er aber nicht aus. Die Landtagswahlen sind für den 14. Januar 2018 angesetzt.

Bisher hielt die Regierungskoalition aus SPD (49 Sitze) und Grünen (20 Sitze) mit 69 Sitze eine Ein-Stimmen-Mehrheit gegenüber der Opposition aus CDU (54 Sitze) und FDP (14 Sitze).

Weil wäre nicht der erste niedersächsische SPD-Ministerpräsident, der seine Mehrheit verliert: Ernst Albrecht (CDU) war am 15. Januar 1976 als Oppositionskandidat mit Stimmen aus der sozialliberalen Regierungskoalition überraschend zum Nachfolger des aus Altersgründen zurückgetretenen Ministerpräsidenten Alfred Kubel gewählt worden.

Von RND/dpa