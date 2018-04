Russland liefert sich Schlagabtausch mit USA

New York. Der Weltsicherheitsrat ist am Samstag wegen des Militärschlags in Syrien zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Darin erklärte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley, die USA seien zu einem weiteren Militärschlag bereit, sollte Syrien erneut Giftgas einsetzen.

Dies habe ihr US-Präsident Donald Trump gesagt. „Wenn unser Präsident eine rote Linie zieht, verschafft unser Präsident der roten Linie Geltung“, sagte Haley.

Russland forderte eine Abstimmung über eine Resolution, mit der „die Aggression“ gegen Syrien durch die USA und ihre Verbündeten verurteilt würde. In dem Entwurf wird die „Aggression“ als Verstoß gegen internationales Recht und die UN-Charta bezeichnet. Gefordert wird ein unverzüglicher Stopp von Militäraktionen.

Russland spricht von Rowdytum

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte dem Rat, die USA und ihre Verbündeten hätten angegriffen, ohne Ermittlungen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen abzuwarten. Unverhohlen ignorierten die USA und ihre Verbündeten internationales Recht, sagte Nebensja.

Dies sei neokoloniales Auftreten und erinnere an das Verhalten von „Hooligans“. Der Sicherheitsrat werde völlig ignoriert, seine Autorität unterminiert.

Haley sagte, die Botschaft des gemeinsamen Militärschlags von USA, Frankreich und Großbritannien, „der das Chemiewaffenprogramm Syriens gelähmt hat“, sei überdeutlich: Die USA würden dem syrischen Regime nicht erlauben, weiterhin chemische Waffen einzusetzen.

Sie warf Russland vor, den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu verteidigen und nicht sichergestellt zu haben, dass das syrische Chemiewaffenarsenal, wie 2013 von Assads Regierung zugesagt, vernichtet wurde.

Von AP/dpa/RND