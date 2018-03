Russland will britische Diplomaten „bald ausweisen“

Moskau. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Russland nun seinerseits britische Diplomaten ausweisen. Das berichtet unter anderem die BBC unter Berufung auf russische Medien. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte demnach, eine Ausweisung würde „bald“ und „definitiv“ erfolgen. Die endgültige Entscheidung werde Präsident Wladimir Putin verkünden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Bevor diese öffentlich erklärt werde, wolle Moskau sie aber zunächst den Briten mitteilen.

Zuvor hatte London 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Premierministerin Theresa May reagierte damit auf einen Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter. London geht davon aus, dass Russland hinter dem Anschlag mit Nervengift steckt.

Russland bestreitet das und hat ein Ultimatum verstreichen lassen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, die russische Regierung erwarte, dass Großbritannien Beweise vorlegen werde, um die Behauptungen zu einer russischen Beteiligung zu untermauern. Die Anschuldigungen seien jedoch „unglaublicher Unsinn“. Russland habe keinerlei Motiv, um Skripal zu vergiften.

Boris Johnson spekuliert über Anschlag

Der britische Außenminister Boris Johnson hat die Reaktion Russlands in der BBC als „selbstgefälligen und sarkastisch“ bezeichnet. Der Giftanschlag ist seiner Ansicht nach eine Warnung an russische Agenten gewesen. Russland habe damit klarmachen wollen, dass es sich an denjenigen rächen werde, die mit dem Gedanken spielten, sich dem russischen Staat zu widersetzen oder einen anderen Lebensstil vorzuziehen.

Skripal und dessen Tochter Yulia waren am 4. März im englischen Salisbury vergiftet auf einer Parkbank gefunden worden, sie liegen in kritischem Zustand in einer dortigen Klinik.

Macron teilt britische Sichtweise

Premierministerin Theresa May erklärte daraufhin, es sei höchstwahrscheinlich, dass Russland dafür verantwortlich sei. Unterstützung für diese Vermutungen bekam die britische Regierung von einer Reihe von Verbündeten. Am Donnerstag erklärte auch der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Telefonat mit May, er teile die britische Sichtweise, dass es keine andere plausible Erklärung gebe, als dass Russland an dem Anschlag beteiligt gewesen sei.

Von ang/RND/AP