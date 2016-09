Leipzig. Bei einem Luxushotel in Leipzig ist eine Warnung vor einem Terroranschlag eingegangen. In der Nacht gegen 2.50 Uhr habe sich ein Anrufer gemeldet und eine Drohung ausgesprochen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei sperrte die Umgebung um das Hotel Fürstenhof ab.

Insgesamt sind nach Angaben eines Polizeisprechers mehr als hundert Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts Sachsen (LKA) sowie Sprengstoffspürhunde im Einsatz und durchsuchen das gesamte Gebäude.

Aktuell Maßnahmen Einsatz #Fürstenhof - Wir sichern und durchsuchen das Hotel zur Zeit. Zugang zum Objekt ist gesperrt. Meidet den Bereich. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

Hotel nicht geräumt

Rings um das Hotel im Stadtzentrum waren Polizisten mit Maschinenpistolen postiert. Alle Eingänge zu dem Komplex wurden gesperrt. Hotelgäste konnten das Haus verlassen. Das Hotel wurde aber zunächst nicht geräumt.

Ein Polizeisprecher sagte, derzeit werde noch die Ernsthaftigkeit des Anrufs geprüft. "Wir nehmen die Drohung sehr ernst, kontrollieren jeden der rein und rauswill", sagte Behördensprecher Uwe Voigt der Leipziger Volkszeitung Online.

In der Nähe des Hotels geparkte Fahrzeuge wurden untersucht. Der Verkehr auf dem Innenstadtring vor dem Gebäude rollte weiter. Allerdings wurden Radfahrer und Fußgänger nicht mehr vorbeigelassen.

Aufkommende Spekulationen über eine mögliche Geiselnahme im Hotel Fürstenhof wurden von der Polizei per Twitter dementiert.

KEINE Geiselnahme beim #Fürstenhof. Teilt keine Spekulationen, sondern folgt akuellen Infos von uns! Auch hier https://t.co/9vze4o7rMA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 6, 2016

dpa/afp/RND/zys