SPD-Basis soll über Regierungsbeteiligung abstimmen

Berlin. In einem Statement in der Parteizentrale der SPD hat sich Parteichef Martin Schulz zu den Schwierigkeiten bei der aktuellen Regierungsbildung geäußert. Natürlich werde er an dem vom Bundespräsident Steinmeier anberaumten Treffen der Spitzen von Union und SPD teilnehmen. „Dem werden wir uns nicht verweigern. Sollten diese dazu führen, dass wir uns in welcher Form auch immer an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die SPD-Mitglieder darüber abstimmen“, so Schulz. Das Ergebnis dieser Gespräche sei für ihn allerdings offen. „Es gibt keinen Automatismus in irgendeine Richtung.“

Von fw/RND