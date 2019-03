Berlin

Der hessische SPD-Landeschef und Bundesvize Thorsten Schäfer-Gümbel zieht sich vollständig aus der Politik zurück. Noch im Laufe dieses Jahres will er alle Ämter und Mandate niederlegen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Das teilte Schäfer-Gümbel nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Dienstagmorgen Parteifreunden in Hessen mit. Bei den Parteitagen der Hessen- und Bundes-SPD Ende des Jahres will er nicht erneut für seine Parteiämter kandidieren. Auch sein Landtagsmandat und den Fraktionsvorsitz gibt er auf.

Schäfer-Gümbel stand zehn Jahre an der Spitze der hessischen SPD. 2009 hatte er in schwieriger Lage Verantwortung für seine Landespartei übernommen und war als Spitzenkandidat in eine fast schon aussichtslose Landtagswahl gegangen. Zuvor war Andrea Ypsilanti mit dem Versuch gescheitert, eine rot-rot-grüne Regierung zu bilden, obwohl sie genau das im Landtagswahlkampf zuvor ausgeschlossen hatte.

2013 scheiterte Schäfer-Gümbel, inzwischen auch Partei- und Fraktionschef, ein zweites Mal bei dem Versuch hessischer Ministerpräsident zu werden. Als es im vergangenen Jahr auch mit dem dritten Wahlsieg nichts wurde, deutete sich das Ende der politischen Karriere des Vaters dreier Kinder an.

Was der 49-Jährige beruflich vorhat, ist bislang nicht bekannt. Der Sozialdemokrat will sich am Dienstagnachmittag im Rahmen eine Pressekonferenz erklären.

Von Andreas Niesmann/RND