SPD – der Tag der Entscheidung

Parteitag in Berlin

An diesem Donnerstag stimmt der SPD-Parteitag in Berlin darüber ab, ob Schulz in der nächsten Woche ergebnisoffene Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung beginnen darf. Anschließend stellt sich Schulz zur Wiederwahl. Vom Ergebnis hängt seine Zukunft ab.