SPD vor Verlust ihrer Hochburg Lübeck

Lübeck. Mehr als 175.000 Lübecker waren am Sonntag zur Oberbürgermeisterwahl in Lübeck aufgerufen, um den Nachfolger von Bürgermeister Bernd Saxe zu wählen. Doch ein neuer Verwaltungschef wurde noch nicht gekürt, da keiner der Kandidaten die Absolute Mehrheit im ersten Wahlgang erreichte. Die aussichtsreichsten Kandidaten – Kultursenatorin Kathrin Weiher (55) und der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Jan Lindenau (38) – müssen in die Stichwahl. Weiher ist parteilos, wird aber von einem breiten Bündnis aus CDU, Grünen, der Wählerinitiative Bürger für Lübeck (BfL), Linken und FDP unterstützt.

Insgesamt 69.376 Lübecker gingen am Sonntag zur Wahl, das entspricht einer Beteiligung von 39,2 Prozent. Die Hansestädter werden am 19. November erneut an die Urnen gerufen. Dann reicht eine einfache Mehrheit der Stimmen.

Von RND