Washington. Der Schriftsteller veröffentlichte seinen kurzen Kommentar in den sozialen Netzwerken: Auf Twitter wurde der Text mehr als 21.000 und auf Facebook mehr als 57.000 Mal geteilt.

Rushdie schrieb: „Wir fassen zusammen. Trump wird im November vor Gericht stehen wegen Erpressung und im Dezember wegen Kindesmissbrauch. Er ist ein sexuelles Raubtier, veröffentlicht seine Steuererklärung nicht und das Geld seiner Stiftung benutzt er, um seine Anwaltskosten zu bezahlen. Er hat die Familie eines Kriegshelden beleidigt ... Oh, nein, aber lasst uns über ein paar Mails von Hillary Clinton sprechen, die vom falschen PC gesendet wurden, was keine Straftat war. So kann man natürlich auch einen Präsidenten wählen.“ Rushdie endet mit einem Appell: „Komm schon, Amerika. Konzentrier dich.“ Dazu schrieb er #ImWithHer.

Rushdies Anschuldigen gegen Trump seien weitgehend korrekt, berichtet „Vox“. Der britisch-indische Autor übertreibe zwar, wenn er behaupte, Trump müsse sich wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht verantworten. Es handle sich um Vorwürfe, die überprüft würden. „Aber alles andere stimmt.“

Der 69-Jährige gilt als bedeutender Schriftsteller. Er veröffentlichte 1988 den Roman „Die Satanischen Verse“ und löste damit Proteste von Muslimen aus. Der Iran sprach eine Fatwa aus und setzte ein Kopfgeld auf den Tod von Salman Rushdie aus.

