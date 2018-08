Dubai

Der kanadische Botschafter in Saudi-Arabien muss das Königreich nach öffentlicher Kritik innerhalb von 24 Stunden verlassen. Außerdem würden alle neuen Geschäfte zwischen den beiden Ländern eingefroren, teilte das saudi-arabische Außenministerium am Montag mit. Die kanadischen Stellen kommentierten den Fall zunächst nicht. Unklar war auch, ob Botschafter Dennis Horak sich derzeit in Saudi-Arabien aufhielt.

Der Konflikt scheint sich um einen Tweet der kanadischen Regierungsabteilung für auswärtige Angelegenheiten, Global Affairs Canada, zu drehen. Sie hatte das Königreich aufgefordert, zuletzt festgenommene Frauenrechtsaktivisten „sofort freizulassen“. Unter den Inhaftierten ist Samar Badawi, deren Bruder Raif Badawi 2012 festgesetzt und später zu 1000 Peitschenhieben und zehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er hatte Geistliche kritisiert. Seine Frau Ensaf Haidar lebt mittlerweile in Kanada.

Kritik auch von Kanadas Außenministerin

Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland hatte sich in der vergangenen Woche via Twitter ähnlich kritisch wie die Regierungsabteilung geäußert. Sie sei sehr besorgt darüber, dass Samar Badawi inhaftiert worden sei, schrieb sie. Kanada stehe der Familie Badawi in dieser schweren Zeit bei und rufe Saudi-Arabien auf, die Geschwister auf freien Fuß zu setzen.

In einer außergewöhnlich aggressiven Stellungnahme verurteile das saudi-arabische Außenministerium die kanadische Haltung. Jeder weitere Schritt aufseiten der Kanadier werde als Recht der Saudis verstanden, sich in die inneren Angelegenheiten Kanadas einmischen zu können. „Kanada und alle anderen Staaten müssen wissen, dass sie nicht behaupten können, besorgter als das Königreich selbst über seine Bürger zu sein.“

Von RND/AP