Los Angeles/Hannover. Angeblich gibt es bisher unveröffentlichte Aufnahmen der Fernsehshow „The Apprentice“, auf denen Donald Trump Frauen sexuell und Afro-Amerikaner rassistisch beleidigt. Das behauptet der Schauspieler Tom Arnold (57), der die Aufnahmen gesehen haben will.

In einem Interview mit dem Radio-Sender Kiro erzählte Arnold offenbar zum ersten Mal öffentlich von diesen Aufnahmen. Trump habe in der Fernsehshow unter anderem das N-Wort benutzt (eine rassistische Bezeichnung für Afro-Amerikaner). Frauen habe er außerdem mit einem vulgären Wort beleidigt. Und seinen Sohn habe er als zurückgeblieben bezeichnet.

Arnold: Vor der US-Wahl waren die Aufnahmen noch lustig

Arnold sagte, ihm seien die Aufnahmen vor der US-Wahl 2016 zugespielt worden. Wegen einer Verschwiegenheitsvereinbarung habe er sie nicht veröffentlichen dürfen. Außerdem habe er erwartet, dass Trump die Wahl verlieren würde. Damals seien die Aufnahmen noch „lustig“ gewesen.

Trotzdem werde bald alles herauskommen, sagte Arnold im Radio. Trump sei in der Sendung niederträchtig, beleidigend und rassistisch gewesen. Auf Twitter schrieb er, dass Journalisten die Hintergründe der bisher unveröffentlichten Aufnahmen recherchieren würden.

Der Schauspieler sagte weiter, dass die Veröffentlichung der Aufnahmen Trump gefährlich werden könnten. „Ich glaube, wenn seine Anhänger sehen werden, wie er das N-Wort sagt, werden sie ihn nicht mehr für seine politische Inkorrektheit mögen“, prophezeite Arnold, wie die „Los Angeles Times“ berichtet.

Auf Twitter forderten zahlreiche Menschen Beweise für die Behauptungen. „Das Trump-Lager bezeichne die Vorwürfe als „Unsinn“, meldet die „Bild“-Zeitung ohne Quellen-Angabe. Arnolds Vertreter hätten auf Interview-Anfragen bisher nicht geantwortet, schrieb die britische Zeitung „Guardian“.

Schon früher gab es Vorwürfe gegen Trump

Tom Arnold ist Autor, Schauspieler und Komiker. Er spielte unter anderem in den Filmen und Serien „True Lies“, „Austin Powers“, „Roseanne“ und „Sons of Anarchy“ mit. Die Show „The Appentice“ (zu deutsch: Der Lehrling) ist eine Reality-Show von NBC mit Donald Trump. Aber 2015 erklärte der Sender, dass er die Zusammenarbeit mit ihm beende.

Schon vor einigen Wochen hatte „Spiegel Online“ über Vorwürfe gegen Trump aus der Zeit von „The Apprentice“ berichtet und sich auf Recherchen der Nachrichtenagentur AP berufen. Demnach soll Trump in der Fernsehsendung mehrfach Frauen sexistisch beleidigt haben. Associated Press hatte mehr als 20 mit der Show assoziierte Menschen interviewt.

Im Oktober hatte die Washington Post auch ein Video veröffentlicht, in dem sich Trump vulgär über Frauen äußert. Die Aufnahme stammte aus dem Jahr 2005. Zu hören ist unter anderem, wie der Immobilienmogul sagt, dass er sich „automatisch“ zu schönen Frauen hingezogen fühle. „Ich fange einfach an, sie zu küssen (...). Ich warte nicht einmal. Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie es zu. Du kannst alles machen.“ Trump entschuldigte sich nach der Veröffentlichung der Aufnahme für das, was er damals sagte.

