Deutschland / Welt Antisemitismus in Europa - „Schockierenden Zahlen“ – Studie offenbart große Unwissenheit über Holocaust Rund 40 Prozent der jungen Deutschen wissen kaum etwas über den Holocaust. Bundesaußenminister Heiko Maas warnte auf Twitter: „Wir müssen uns an das größte Verbrechen gegen die Menschheit erinnern, wenn wir den Faschismus in Zukunft verhindern wollen.“

Ein alter Güterwaggon aus Deutschland, in dem jüdische Bürger in Konzentrationslager verbracht wurden, steht im Nebel in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem (Israel). Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa