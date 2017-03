London. Am Gebäude des britischen Parlaments ist ein Mann nach einem mutmaßlichen Angriff von der Polizei angeschossen worden. Es gebe auch „Berichte über weitere gewaltsame Vorfälle in der Umgebung“, erklärte Parlamentspräsident David Liddington am Mittwoch.

Die Londoner Polizei sagte, Beamte seien wegen eines Zwischenfalls mit Schusswaffen auf der Westminster Bridge in der Nähe des Parlamentsgebäudes gerufen worden. Eine Parlamentssitzung wurde ausgesetzt. Der britische Geheimdienst MI5 teilte mit, man könne noch nicht sagen, ob es sich um einen terroristischen Vorfall handele.

Mehr in Kürze

Von RND/dk/dpa