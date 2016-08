Bern. Die Schweizer Luftwaffe vermisst seit Montagnachmittag eine Kampfmaschine des US-Typs F/A-18C. Es laufe eine Suche im Gebiet des Sustenpasses nahe Meiringen, teilte das Verteidigungsministerium am Abend mit. Über das Schicksal des Piloten der einsitzigen Maschine sei zur Zeit nichts bekannt.

Wetter behindert Suche nach Kampfjet

Wie die "Neue Zürcher Zeitung" am Abend berichtete, war der Kampfjet um 16:01 Uhr zu einem Trainingsflug gestartet und sollte mit einem anderen Flugzeug vom selben Typ einen Luftkampf gegen einen Tiger F5 fliegen. Um 16:05 Uhr habe die Luftwaffe aber den Kontakt zur Maschine verloren. Das Wetter behindere am Abend die Suche. Wolken hätten auch schon den Sichtkontakt am Nachmittag beeinträchtigt. Die Armee suche deshalb zu Fuß nach dem Flugzeug.

Erst im vergangenen Oktober war eine zweisitzige F/A-18 im gemeinsamen Trainingsraum mit Frankreich südöstlich von Besançon abgestürzt. Der Pilot wurde dabei verletzt.

Im Juni dieses Jahres stürzte zudem ein Kampfflugzeug F5 der Patrouille Suisse in der Nähe des Militärflugplatzes Leeuwarden in den Niederlanden ab, nachdem sich zwei Jets bei einem Trainingsflug touchiert hatten. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

dpa/RND