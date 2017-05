Kabul. Nach ersten Medienberichten soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet haben - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien. Auch viele Botschaften, darunter die deutsche Botschaft, sowie das Hauptquartier der Nato liegen in der Nähe

Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Zu möglichen Opfern oder Tätern gab es zunächst keine Informationen. Bilder in sozialen Medien zeigten eine große, graue Staubwolke am Himmel.

Von RND/dpa