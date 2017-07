Senatorin findet bewegende Worte gegen Trumpcare

Washington. „Ich kann nicht glauben, dass wir hier zusammensitzen und für ein Gesetz stimmen werden, das Millionen Menschen in unserem Land schaden wird. Wir sind doch besser“, sagt Mazie Hirono. Die Senatorin aus Hawaii findet an diesem Abend die bewegendsten Worte gegen die von US-Präsident vorgeschlagene Gesundheitsreform, die umgangssprachlich Trumpcare genannt wird.

Senatorin Hirono ist selbst an Krebs erkrankt, vor etwa drei Monaten bekam sie die Diagnose Nierenkrebs. Sie hat sich in den letzten Monaten zwei Operationen unterziehen müssen. Aber das ist nicht der einzige Grund, weswegen ihre Rede viele bewegte. Das Twittervideo ihrer Worte wurde in den Stunden nach der Veröffentlichung über verschiedene Nutzerprofile Zehntausende Male geteilt.

Als Einwanderin aus Japan kann Hirono selbst darüber berichten, welche Ängste Menschen ausstehen müssen, die keine oder keine ausreichende Krankenversicherung besitzen. Und: Sie spricht die Unterstützer der Trump’schen Gesundheitsreform direkt an. Sie erinnert an die vielen Genesungswünsche, die sie nach ihrer Diagnose erhalten hatte, um sie dann als Heuchelei zu entlarven. „Wo ist dieses Mitgefühl heute Nacht?“, ruft sie und schlägt mit der Faust auf den Tisch.

Dass der Senat sich in der Nacht zu Freitag gegen den Gesetzesentwurf entscheidet, liegt natürlich nicht an Hironos Rede allein. Auf Seiten der Republikaner gibt es weitreichende Vorbehalte gegen die Gesundheitsreform. Drei republikanische Senatoren stimmten gegen das Papier – darunter auch John McCain, bei dem vor einem Monat ein Gehirntumor festgestellt wurde.

Von RND/aks