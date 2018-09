Berlin

Angesichts der aktuellen Debatte um den Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgerufen, den Präsidenten zu entlassen. „Herr Maaßen hat im Sommer offensichtlich über seine Gespräche mit führenden AfD-Politikern die Unwahrheit gesagt. Wer an einer so wichtigen Stelle die Glaubwürdigkeit der Sicherheitsorgane aufs Spiel setzt, ist in seinem Amt nicht mehr tragbar. Alles, was danach kam, hat meinen Eindruck dazu nur noch verstärkt. Seine Entlassung wäre die logische Konsequenz“, sagte Senftleben dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Maaßen war zuletzt wegen seiner Aussagen über die Ausschreitungen in Chemnitz in Verruf geraten. In einem „Bild“-Interview bestritt er die belegbare Tatsache, dass in Chemnitz „Hetzjagden“ auf Migranten stattgefunden hatten.

Nachdem ein erstes Treffen der Koalitionsspitzen zur Causa Maaßen ohne Ergebnis endete, haben CSU-Chef Seehofer und SPD-Chefin Angela Nahles für Dienstag ein weiteres Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesetzt. Die SPD verlangt den Abgang des Geheimdienstchefs. Seehofer hält bislang an Maaßen fest.

Von Jörg Köpke/RND