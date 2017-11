„Sie muss erkennen, dass alles seine Zeit hat“

Berlin. Der frühere stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Lothar de Maizière rät Bundeskanzlerin Angela Merkel, sich bei den Deutschen per Neuwahl einer Vertrauensfrage zu stellen. „Ob Angela Merkel das Vertrauen der Wähler noch hat, kann sie im Falle von Neuwahlen abfragen“, sagte de Maizière dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Vertrauen sei „zum Schlüsselwort“ der vergangenen Wochen geworden, als über eine mögliche Jamaika-Koalition sondiert wurde. Wenn Angela Merkel sage, sie trete jetzt erneut an, um dem Land noch etwas zu geben, dann müsse sie die Wähler davon überzeugen. „Aber in einem solchen Amt muss man auch erkennen, dass alles seine Zeit hat“, meinte de Maizière, der als letzter DDR-Regierungschef die Karriere Merkels gefördert hatte. Er verwies dabei auf die Amtszeitbegrenzung, die beispielsweise in den USA gelte.

Von Dieter Wonka/RND