So verlief die Bundesleserkonferenz mit Alexander Gauland

Am Dienstag stellte sich Alexander Gauland in der Bundesleserkonferenz des RedaktionsNetzwerks Deutschland kritischen Fragen der Leser. Gauland versuchte dabei nochmals die AfD als bürgerliche Partei in Stellung zu bringen. Mit Kritik an Björn Höcke hielt er sich aber zurück. Im Ticker können Sie die Diskussion nochmals nachlesen.