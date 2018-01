Berlin. „Ich hoffe, dass sich die SPD bei ihrem Parteitag Verantwortung zeigt dieses Sondierungspapier ist gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland“, sagte Laumann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der SPD-Bundesparteitag soll am Sonntag in einer Woche über formelle Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU entscheiden.

Von Rasmus Buchsteiner/RND