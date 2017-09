Soziales und Bildung: Martin Schulz nennt Eckpunkte

Berlin. „Meine Partei und ich, wir werden kämpfen, für unsere Überzeugung, und für das, was für unser Land notwendig ist“, sagte Schulz am Sonntagabend in einer Live-Botschaft im Internet. Er stellte vier zentrale Vorhaben seiner Kanzlerschaft in Aussicht: Gerechte Löhne, gleiche Bildungschancen, sichere Renten und eine Stärkung der Demokratie Europas. „Eine SPD-Regierung wird diese Vorhaben durchsetzen. Sie sind für mich unverhandelbar“, sagte er. „Nehmen Sie mich beim Wort.“

Sein Auftritt, der auf Facebook und im Internet live übertragen wurde, war praktisch eine Ergänzung des TV-Duells mit Angela Merkel vom 3. September. Denn was seine Kernthemen anbelangt, war Schulz dort nie recht zu Wort gekommen. So lieferte er online die Eckpunkte seines Regierungsplans nach.

Die SPD verharrt im Emnid-Sonntagstrend für „Bild am Sonntag“ bei 24 Prozent. Die Union verliert einen Punkt und kommt auf 37 Prozent. Bei der Direktwahlfrage legt Schulz um zwei Punkte auf 27 Prozent leicht zu – Merkel sinkt in gleichem Maße auf 48 Prozent.

Von RND/dpa/dk