Staatsanwalt wartet auf Kaution für Puigdemont

Schleswig/Neumünster. Der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein liegt bislang kein Nachweis über den Eingang der Kaution für die Freilassung des katalanische Separatistenführers Carles Puigdemont vor. Darüber gebe es noch keine Informationen, sagte eine Sprecherin am Freitagmorgen.

Das Oberlandesgericht Schleswig hatte am Donnerstag zwar einen Auslieferungshaftbefehl gegen den 55-Jährigen erlassen, diesen aber unter Auflagen ausgesetzt. Puigdemont muss unter anderem eine Kaution von 75.000 Euro hinterlegen. Er darf Deutschland nicht verlassen, muss sich einmal wöchentlich bei der Polizei in Neumünster melden und jeden Wechsel seines Aufenthalts mitteilen.

Puigdemonts deutscher Anwalt Till Dunckel hatte gesagt, man wolle so schnell wie möglich die Auflagen erfüllen, damit der 55-Jährige so schnell wie möglich aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster freigelassen werden könne.

Oberlandesgericht erlässt Haftbefehl wegen Untreue

Es wurde erwartet, dass Puigdemont noch am Freitag die Justizvollzugsanstalt Neumünster verlässt. Rechtsmittel der Generalstaatsanwaltschaft gegen die Entscheidung des Gerichts seien nicht vorgesehen, sagte eine Sprecherin.

Das Oberlandesgericht hatte den Auslieferungshaftbefehl nur wegen des Vorwurfs der Untreue erlassen - den von der spanischen Justiz vorgebrachten Hauptvorwurf der Rebellion verwarfen die Schleswiger Richter. Zudem hält das Gericht zum Untreue-Vorwurf weitere Klärungen und mehr Informationen für nötig.

„Der Richter weiß vielleicht nicht genau, was er angerichtet hat“

Die spanische Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy reagierte mit Bedauern. „Einige Justizentscheidungen gefallen uns besser, andere weniger“, sagte Justizminister Rafael Catalá in einer ersten Reaktion in Madrid. Justizentscheidungen seien aber zu akzeptieren. Über die Möglichkeit eines Einspruchs müsse die deutsche Staatsanwaltschaft entscheiden.

Zur Entscheidung der deutschen Justiz schreibt die rechtsliberale spanische Zeitung „El Mundo“: „Der Richter weiß vielleicht nicht genau, was er angerichtet hat. Es geht nicht darum, aus Rachegelüsten Haft und eine Verurteilung wegen Rebellion zu fordern. Es geht vielmehr darum, ob wir glauben sollen, dass die Europäische Union tatsächlich existiert und sie das ist, was sie behauptet: Ein Raum, der von befreundeten Ländern gebildet wird, die sich gegenseitig unter anderem auch durch das Vertrauen auf die Rechtsgemeinschaft beschützen. Der Schaden ist groß. Nicht nur für Spanien, sondern die europäischen Institutionen, die von einer Welle des Euroskeptizismus bedrängt werden, die nun schwerer aufzuhalten sein wird.“

Polizei nimmt Puigdemont in Schleswig-Holstein fest

Der ehemalige Regionalpräsident von Katalonien war am 25. März im Gefängnis von Neumünster in Gewahrsam gekommen, nachdem er auf der Rückfahrt von einer Skandinavienreise in Schleswig-Holstein festgenommen worden war. Grundlage war ein Europäischer Haftbefehl. Die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holstein hatte das spanische Auslieferungsersuchen für zulässig erachtet und beim Oberlandesgericht einen Auslieferungshaftbefehl beantragt.

Hintergrund ist das von der Zentralregierung in Madrid untersagte und vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig eingestufte Referendum vom 1. Oktober 2017 über die Unabhängigkeit Kataloniens sowie ein anschließender Abspaltungsbeschluss der Separatisten. Der Politiker war angesichts des anschließenden massiven Vorgehens der spanischen Behörden nach Belgien geflüchtet.

Die OLG-Entscheidung bedeutet für den Katalanen nach den Worten seines spanischen Anwalts Jaume Alonso-Cuevillas einen „großen Erfolg“. Denn mit dem Vorwurf der Rebellion drohten ihm in Spanien bis zu 30 Jahre Haft. Sollte er am Ende des juristischen Verfahrens von Deutschland tatsächlich nach Spanien ausgeliefert werden, dürfte er dort allenfalls noch wegen Untreue angeklagt werden - weil Rebellion als Auslieferungsgrund abgelehnt wurde.

