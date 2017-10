Staatstruppen in kurdisches Gebiet eingerückt

Bagdad. Irakische Truppen sind nach Angaben des Staatsfernsehens in die autonome Kurden-Region eingerückt. Das Militär, Anti-Terror-Spezialkräfte und die Staatspolizei hätten die Kontrolle über Gebiete um die ölreiche Stadt Kirkuk übernommen, meldete der TV-Sender Al-Iraqiya am Sonntag (Ortszeit). Die Übernahme der Gebiete war demnach ohne Schusswechsel erfolgt. Die Ölquellen blieben jedoch unter kurdischer Kontrolle, erklärte die kurdische Polizei. Die Kurden hatten sich Ende September in einem umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit ihrer autonomen Region vom Irak ausgesprochen.

Von RND/dpa